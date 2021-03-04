У Китаї і ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених COVID-вакцин

Таким чином, у південноафриканському місті Джермістон були вилучені близько 2,4 тисячі доз підробленої вакцини. Були затримані також і виробники препарату, троє громадян Китаю і громадянин Замбії.

Крім того, операція пройшла і в Китаї, де була розкрита ціла мережа з продажу підроблених вакцин. Зокрема, правоохоронці вилучили понад 3 тисячі доз вакцини і затримали понад 80 осіб, причетних до їх виробництва.

Фото: підроблена вакцина (interpol.int)

"Хоча ми вітаємо цей результат, це лише верхівка айсберга, коли мова йде про злочини, пов'язані з вакциною від COVID-19", - сказав генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток.