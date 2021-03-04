В Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных COVID-вакцин

Таким образом, в южноафриканском городе Джермистон были изъяты около 2,4 тысячи доз поддельной вакцины. Были задержаны также и производители препарата, трое граждан Китая и гражданин Замбии.

Кроме того, операция прошла и в Китае, где была вскрыта целая сеть по продаже поддельных вакцин. В частности, правоохранители изъяли более 3 тысяч доз вакцины и задержали более 80 человек, причастных к их производству.

Фото: поддельная вакцина (interpol.int)

"Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной от COVID-19", - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.