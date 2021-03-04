В Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных COVID-вакцин

В Китае и Южной Африке прошли операции Интерпола, в ходе которых были изъяты поддельные вакцины против COVID-19. Правоохранители также задержали причастных к производству препаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.
Таким образом, в южноафриканском городе Джермистон были изъяты около 2,4 тысячи доз поддельной вакцины. Были задержаны также и производители препарата, трое граждан Китая и гражданин Замбии.
Кроме того, операция прошла и в Китае, где была вскрыта целая сеть по продаже поддельных вакцин. В частности, правоохранители изъяли более 3 тысяч доз вакцины и задержали более 80 человек, причастных к их производству.
Фото: поддельная вакцина (interpol.int)
"Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной от COVID-19", - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Напомним, ранее Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.
Также ранее полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксировала случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.