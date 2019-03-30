У Китаї через вибух на фабриці загинули люди

В результаті вибуху на фабриці з виробництва перліту в китайській провінції Шаньдун загинули щонайменше 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, вибух стався близько 21:35 за місцевим часом у приміщенні цеху з виробництва перліту у китайському місті Цинчжоу в провінції Шаньдун.

Зазначається, що в результаті вибуху загинули 5 осіб, ще 3 людини, які знаходилися за межами цеху, отримали легкі травми.

За результатами попереднього розслідування, вибух стався через витік газу з резервуару.

Правоохоронці затримали власника фабрики. Наразі проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше у Китаї стався вибух на хімічному заводі у місті Яничене. В результаті вибуху загинули щонайменше 62 людини. Ще 34 людини залишалися в критичному стані. Медики також оцінювали стан ще 60 людей як важкий.

Китайські ЗМІ зазначали, що вибух на заводі пестицидів був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

Додамо, 28 березня на північному сході Китаю в Шеньяні невідомий підпалив поліцейську дільницю, після чого привів в дію вибуховий пристрій. В результаті інциденту загинув сам підривник, ще три особи отримали поранення.