У Китаї вибухнув бензовоз, майже десять загиблих і сотня поранених

9 людей загинули, більше 100 отримали поранення
У східному Китаї на швидкісній трасі "Шеньян-Хайкоу" вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним. Загинули щонайменше 9 осіб.
Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.
Бензовоз вибухнув після зіткнення автомобілем, який стояв попереду. В результаті вибуху деякі автомобілі відлетіли в сторону на десятки метрів.
За останніми даними, загинули щонайменше 9 людей, ще понад 100 отримали поранення.
Від вибуху також постраждали деякі прилеглі будинки і будівля фабрики, полум'я охопило кілька автомобілів на шосе.
Нагадаємо, раніше автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.
Також повідомлялося про зіткнення бензовозу з автобусом в Пакистані, в результаті вибуху палива загинули до 30 осіб.
Автор: Роман Калиниченко