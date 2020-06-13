У Китаї вибухнув бензовоз, майже десять загиблих і сотня поранених

У східному Китаї на швидкісній трасі "Шеньян-Хайкоу" вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним. Загинули щонайменше 9 осіб.

Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.

Бензовоз вибухнув після зіткнення автомобілем, який стояв попереду. В результаті вибуху деякі автомобілі відлетіли в сторону на десятки метрів.

За останніми даними, загинули щонайменше 9 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Від вибуху також постраждали деякі прилеглі будинки і будівля фабрики, полум'я охопило кілька автомобілів на шосе.

Нагадаємо, раніше автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.

Також повідомлялося про зіткнення бензовозу з автобусом в Пакистані, в результаті вибуху палива загинули до 30 осіб.