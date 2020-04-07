У Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

Ілюстративне фото (УНІАН)

З 8 квітня Ухань виходить із карантину

У Китаї вперше від січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через коронавірусну хворобу. Про це повідомляє CNN.

Так, у середу, 8 квітня, місто Ухань, у якому стався перший спалах хвороби, вийде з ізоляції.

"Вперше з січня в КНР не зафіксовано випадків смерті від коронавірусу", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що не було зафіксовано жодного випадку поширення хвороби всередині країни, тільки 32 завезених випадки за добу. Отже, кількість хворих на COVID-19 у Китаї зросла до 81 тис. 740 випадків, з яких 3 тис. 31 - летальний.

"Це не кількість хворих на даний момент, а кількість тих, хто захворів від початку пандемії. З них 77 тис. 167 пацієнтів вже одужали і їх виписали з лікарень", - уточнює CNN.

Зокрема, карантинні заходи послаблюють через три місяці з початку спалаху.

"Завтра буде знята ізоляція з Уханю - міста, яке стало епіцентром спалаху. Це є важливою віхою у боротьбі з коронавірусом. Від завтра людям буде дозволено виїжджати з Уханю та провінції Хубей, якщо на їх телефоні з’явиться зелений QR-код, який влада використовує як показник здоров’я людей", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу на материковій частині Китаю лабораторно підтвердили 39 випадків зараження коронавірусом, і половина з них були завезені з Росії.

Як писало РБК-Україна, у МОЗ України спростували заяву про 1600 заражених коронавірусом у Китаї.