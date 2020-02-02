У Китаї влада має намір влити в економіку 173 млрд доларів через коронавірус

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Центральний банк Китаю вважає, що такий крок допоможе забезпечити стабільність валютного ринку

Китай планує підтримати банківську систему шляхом вливання в економіку 1,2 трлн юанів (173 мільярди доларів), аби подолати негативні економічні наслідки спалаху нового коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Центральний банк Китаю переконаний, що такий крок забезпечить достатню ліквідність у банківській системі та допоможе забезпечити стабільність валютного ринку.

"Китай планує інвестувати у свою економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів США), щоб захистити її від впливу наслідків спалаху коронавірусу", - пише видання.

Вказано, що кошти надійдуть, коли фондові ринки Китаю відкриються у понеділок.

При цьому китайські фінансові регулятори вважають, що негативний вплив спалаху коронавірусу на економіку Китаю буде "короткотерміновим".

Нагадаємо, станом на ранок 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків. Зокрема, підтверджено 155 випадків зараження за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Додамо, у китайському місті Ухань завершили будівництво нової лікарні для лікування хворих новим видом коронавірусу.