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В Китае власти намерены влить в экономику 173 млрд долларов из-за коронавирус

Новости » Экономика     02.02.2020 - 17:54
В Китае власти намерены влить в экономику 173 млрд долларов из-за коронавирус
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Центральный банк Китая считает, что такой шаг поможет обеспечить стабильность валютного рынка

Китай планирует поддержать банковскую систему путем вливания в экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов), чтобы преодолеть негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Центральный банк Китая убежден, что такой шаг обеспечит достаточную ликвидность в банковской системе и поможет обеспечить стабильность валютного рынка.

"Китай планирует инвестировать в свою экономику 1,2 трлн юаней (173 млрд долларов США), чтобы защитить ее от воздействия последствий вспышки коронавируса", - пишет издание.

Указано, что средства поступят, когда фондовые рынки Китая откроются в понедельник.

При этом китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет "краткосрочным".

Напомним, по состоянию на утро 2 февраля во мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. В частности, подтверждено 155 случаев заражения за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы.

Как писало РБК-Украина ранее, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Добавим, в китайском городе Ухань завершили строительство новой больницы для лечения больных новым видом коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом превысило 14,5 тысяч У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус
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