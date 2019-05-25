У Китаї через витік газу загинули 8 людей

У провінції Шаньдун (Китай) стався витік газу, в результаті чого загинули вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Xinhua.

Повідомляється, що на вантажному судні сталася аварія. Воно знаходилося в міському порту Лун'янь. Люди, які знаходились на судні, загинули в результаті отруєння вуглекислим газом, витік якого стався на кораблі. Причини витоку газу не називаються.

Раніше на Тайвані стався потужний вибух на хімічному заводі Formosa Chemical and Fiber Corp. З-за вибуху довелося евакуювати більше десяти тисяч людей. За попередньою інформацією, вибух на хімічному заводі міг спричинити витік газу.

Раніше, в Техасі спалахнула пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 2 постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

Крім того, в результаті вибуху на фабриці з виробництва перліту в китайській провінції Шаньдун загинули щонайменше 5 людей, ще 3 людини були травмовані. Вибух стався через витік газу з резервуара.