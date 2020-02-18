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У Китаї тисячі лікарів захворіли коронавірусом

Новини » В світі     18.02.2020 - 16:45
У Китаї тисячі лікарів захворіли коронавірусом
Ілюстративне фото (Reuters)

З понад трьох тисяч хворих лікарів майже половина знаходиться у критичному стані

Більше трьох тисяч медичних працівників інфікувалися коронавірусом COVID-19 у Китаї. Про це повідомляє SCMP.

За даними Китайського центру з контролю та профілактики захворювань, перша хвиля інфікування серед медиків відбулась у епіцентрі епідемії - місті Ухань. Там за кілька днів заразилося більше тисячі лікарів. На початку січня 38,9% з них перебували в тяжкому або критичному стані.

В інших районах провінції Хубей підтвердили 394 випадок інфікування. У критичному стані знаходилась 41 людина.

Загалом, за інформацією влади Китаю, на початку січня по всій країні близько 45% інфікованих медиків були в тяжкому або критичному стані.

Нагадаємо, у Китаї близько 780 мільйонів людей так чи інакше обмежені у свободі пересування у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Станом на ранок 18 лютого, у світі зареєстровано понад 73 тис. випадків інфікування новим типом вірусу, з яких 1873 були смертельними.

Також РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом COVID-19 світ зіткнувся з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту.

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