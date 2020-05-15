У Китаї за добу чотири нових випадки зараження коронавірусом

У Китаї за минулу добу було зафіксовано чотири нових випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

У п'ятницю Держкомітет у справах охорони здоров'я КНР заявив, що чотири локальних випадки зараження було виявлено в провінції Цзілінь на північному сході Китаю.

У той же день у Шанхаї був зареєстрований один новий завезений випадок з підозрою на зараження. Про нові випадки c летальним результатом не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що міський повіт Шулан на північному сході Китаю переходить в "режим воєнного часу" для боротьби зі спалахом коронавіруса в останні дні.

У той же час повідомлялося, що парк розваг Disneyland в Шанхаї 11 травня відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію. Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність у парку до 24 тис. чоловік на добу і скоротив кількість проданих квитків.

Нагадаємо, 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах.