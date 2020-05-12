ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Шанхаї відновив роботу Disneyland

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 12:39
У Шанхаї відновив роботу Disneyland
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність в парку до 24 тис. людей на добу

Парк розваг Disneyland у Шанхаї 11 травня відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію. Про це повідомляє The New York Times.

Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність в парку до 24 тис. людей на добу та скоротив кількість проданих квитків. Також всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися заходів санітарного контролю, зберігати дистанцію мінімум 1 м при знаходженні на території парку і носити захисні маски.

"У понеділок один з 14 закритих тематичних парків компанії Walt Disney, Shanghai Disneyland, знову відкрився для відвідувачів на обмеженій основі", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, 24 січня керівництво парку розваг Disneyland в Шанхаї оголосило про закриття комплексу у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, на північному сході Китаю зафіксували локальний спалах коронавірусу серед жителів провінції Цзілінь.

При цьому 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.

Теги Новини України КоронавірусКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся