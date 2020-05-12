У Шанхаї відновив роботу Disneyland

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Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність в парку до 24 тис. людей на добу

Парк розваг Disneyland у Шанхаї 11 травня відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію. Про це повідомляє The New York Times.

Втім, уряд встановив обмежену пропускну здатність в парку до 24 тис. людей на добу та скоротив кількість проданих квитків. Також всі відвідувачі зобов'язані дотримуватися заходів санітарного контролю, зберігати дистанцію мінімум 1 м при знаходженні на території парку і носити захисні маски.

"У понеділок один з 14 закритих тематичних парків компанії Walt Disney, Shanghai Disneyland, знову відкрився для відвідувачів на обмеженій основі", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, 24 січня керівництво парку розваг Disneyland в Шанхаї оголосило про закриття комплексу у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, на північному сході Китаю зафіксували локальний спалах коронавірусу серед жителів провінції Цзілінь.

При цьому 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.