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За кордоном від коронавірусу лікуються 145 українців

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 04:05
За кордоном від коронавірусу лікуються 145 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість з них - в Італії

В світі від коронавірусу станом на 15 травня продовжуть лікуватися 145 громадян України. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як і раніше, 121 українець продовжує лікування в Італії, також українці хворіють в США, Швеції, Австрії, Молдові та інших країнах.

Натомість, 68 українців вже одужали за кордоном. З початку пандемії за кордоном від коронавірусу померли 8 громадян України.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області 14 травня офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2600 осіб.

РБК-Україна писало, що в Чернігівській області зафіксували значне зростання нових захворювань коронавірусом COVID-19, підтверджено відразу 16 випадків.

У Рівненській області за останню добу лабораторно підтверджено дев'ять нових випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 422 нових випадків коронавіруса, що на 20 більше, ніж днем раніше. Всього в країні захворіли 16 847 чоловік.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Коронавірус
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