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В Китае за сутки всего 4 новых случая заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 05:48
В Китае за сутки всего 4 новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Все случаи завезенные из-за рубежа

В континентальной части Китая в среду было зафиксировано четыре новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Отмечается, что все случаи были завезены из-за рубежа. В частности, Шанхае были зарегистрированы три пациента с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, все они прибыли из-за рубежа, говорится в ежедневном отчете ведомства.

В среду в континентальной части Китая не было выявлено ни одного случая с летальным исходом по причине этого заболевания.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Китайской Народной Республике почти ликвидировали коронавирус, поскольку в китайских больницах осталось 1011 пациентов.

Напомним, чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемиологической ситуации в мире. Прошло уже три месяца, как в мире было объявлено наивысший уровень чрезвычайного состояния из-за вспышки COVID-19.

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