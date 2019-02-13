У Китаї будують винищувачі шостого покоління

Розробки винищувачів шостого покоління вже проводяться у США, Великобританії, Росії і Японії

Китайские авиаконструкторы начали разработку истребителей шестого поколения, которые планируют построить до 2035 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Global Times.

Как отмечается, новыми особенностями истребителя будут дистанционное управление беспилотниками, высокий уровень скрытости благодаря аэродинамическому дизайну, искусственный интеллект, а также лазерная или гиперзвуковое оружие. Инженеры будут подбирать функции для самолета в соответствии с будущих потребностей армии Китая.

Разработки истребителей шестого поколения уже проводятся в США, Великобритании, России и Японии. На их появление ожидают через 10-20 лет.

Напомним, Индия ведет переговоры с Российской Федерацией о поставке в короткие сроки 21 истребителя Миг-29 из-за нехватки боевых самолетов.

РБК-Украина писало, Хорватия заявила Израилю, что может выйти из соглашения о покупке истребителей F-16 в связи с вмешательством Соединенных Штатов, в которых ранее Израиль приобрел эти самолеты.