У Греції в таборі для біженців сталися пожежі і заворушення, є жертви

Фото: пожежа в таборі в Греції (з відкритих джерел)

Біженці вимагали перевести їх до іншого табору, поліція застосувала сльозогінний газ

У Греції в таборі для біженців "Моріа" на острові Лесбос у неділю, 29 вересня, спалахнуло дві пожежі, в результаті яких, за різними даними, загинули дві людини. Про це повідомляє AFP.

Після пожеж виникли масові заворушення, оскільки біженці, які проживають в таборі, вирішили, що пожежники надто довго добиралися до табору, що, на їхню думку, і призвело до жертв. Очевидці повідомили, що машина їхала до табору близько 20 хвилин.

Протестувальники вимагали, щоб їх перевели до табору для біженців на материку.

У центр "Моріа" було стягнуто додаткові сили поліції, деяких перекинули на вертольотах із Афін. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ, щоб взяти ситуацію під контроль.

Місцева поліція і міжнародна організація "Лікарі без кордонів" повідомили про загибель однієї людини, біженці стверджують, що жертвами пожежі стали одна жінка і двоє дітей.

Водночас у грецькій поліції заявили, що мігранти влаштували першу пожежу в оливковому гаю за межами табору, а потім через 20 хвилин полум'я спалахнуло в центрі для приймання біженців.

Нагадаємо, 27 вересня в грецькому порту Ігумениця через пожежу на поромі довелося евакуювати понад півтисячі пасажирів.