У Китаї провалився міст з туристами

В провінції Гуандун обвалився міст з шістьма туристами

В провинции Гуандун (Китай) под туристической группой из шести человек порвался веревочный мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Как сообщается, инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом. Один из туристов по дороге начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался.

Туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах. Мост закрыли на неопределенный срок.

Отмечается, что канатный мост был одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян. Он находился на высоте 2,5 метров над водой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генуе (Италия) начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого, в августе 2018 года, погибли десятки людей. За началом работ наблюдали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонинелли.

Как писало РБК-Украина, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны 14 августа частично обрушился мост.