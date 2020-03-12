У Китаї пройшли пік епідемії коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість хворих у важкому стані зменшилась на 235 осіб

У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у четвер заявили про отримання повідомлень про 15 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 11 нових випадків з летальним результатом в континентальній частині Китаю за середу. Про це повідомляє видання "Сіньхуа".

Крім того, в середу були виявлені 33 нових випадки з підозрою на зараження коронавірусом нового типу, зазначили в комітеті.

В той же день з лікарень було виписано 1318 пацієнтів після одужання, в той час як число хворих у важкому стані знизилося на 235 до 4257 осіб.

Також представник Держкомітету охорони здоров'я КНР Мі Хен заявив, що Китай подолав пік епідемії коронавирусу. Його заяву наводить телеканал CGTN.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу світі.

Зокрема, в Україні 3 березня повідомили про перший випадок зараження коронавірусом.

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.