В Китае прошли пик эпидемии коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число больных в тяжелом состоянии снизилось на 235 человек

В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в четверг заявили о получении сообщений о 15 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа, а также о 11 новых случаях с летальным исходом в континентальной части Китая за среду. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Кроме того, в среду были выявлены 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, отметили в комитете.

В тот же день из больниц были выписаны 1318 пациентов после выздоровления, в то время как число больных в тяжелом состоянии снизилось на 235 до 4257 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

В частности, в Украине 3 марта сообщили о первом случае заражения коронавирусом.

Отметим, вчера Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.