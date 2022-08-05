У Китаї прокоментували заклик Зеленського до переговорів із Сі Цзіньпіном
Китай ухилився від відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського. Він запрошував до двухсторонніх переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС КНР Хуа Чуньїн, яку цитує people.cn.
Так, на питання журналіста, чи є у китайського сторони плани щодо переговорів з українським президентом у найближчій перспективі вона відповіла:
"Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи", - сказали Чуньїн, ухилившись від питання ЗМІ.
Що сказав Зеленський
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post заявив, що Україна шукає можливості напряму поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.
"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.
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