У Китаї стався вибух у кафе, є жертви

На сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

За даними видання, ще дев'ять осіб отримали поранення. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило.

Наголошується, що пошуково-рятувальна операція на місці події майже завершена.

Нагадаємо, 12 жовтня на кордоні Сомалі і Кенії стався вибух придорожнього фугасу, в результаті чого загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців.

Крім того, 10 жовтня в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.