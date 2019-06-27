У Китаї через вибух на заводі загинули 6 людей

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Ще п'ятеро людей потрапили в лікарню

У Китаї в цеху біотехнологічного підприємства в провінції Хенань стався вибух, в результаті якого загинули шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Наголошується, що вибух стався ввечері 26 червня на заводі компанії Xumei Biotech Co. Ltd. П'ятеро людей загинули на місці. Ще один пізніше помер у лікарні.



Крім того, поранення отримали п'ять людей, один з них перебуває в критичному стані. Постраждалих госпіталізували.



Раніше повідомлялося, що в місті Уокіган, штат Іллінойс (США) прогримів вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху в Уокігані постраждали щонайменше 4 людини. Всі постраждалі були госпіталізовані.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки на території південно-західної Філадельфії на нафтопереробному заводі Philadelphia Energy Solutions стався потужний вибух.

Нагадаємо, в російському місті Дзержинськ Нижньогородської області в результаті серії вибухів в цеху з виробництва тротилу постраждали 38 осіб.