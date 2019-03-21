У Китаї прогримів потужний вибух на хімзаводі

На заводі з виробництва пестицидів у місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух, в результаті якого загинули щонайменше шестеро людей та 30 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.

У виданні пишуть, що вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів. В результаті вибуху сталась пожежа. На місці події працюють пожежні. Місцеві жителі отримали травми внаслідок розльоту осколків.

Фото: місце вибуху (twitter.com Weibo)

Нагадаємо, у липні в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. Поліція її затримала.

РБК-Україна писало, що 10 березня у таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. За даними поліції, в провінції Пхатталунг 11 вибухів прогриміли. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджено саперами і знищені силами безпеки.