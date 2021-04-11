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У Китаї визнали низьку ефективність своїх вакцин. Однією з них почнуть щепити в Україні

Новость на русском → Токіо, Неділя 11 квітня 2021 16:25
У Китаї визнали низьку ефективність своїх вакцин. Однією з них почнуть щепити в Україні Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Китайські вакцини від коронавірусу не забезпечують високого рівня захисту від COVID-19. Влада розглядає можливість суміщення різних вакцин, щоб підвищити їх ефективність.

Про це заявив директор Центру з контролю за захворюваннями Китаю Гао Фу, передає Associated Press.

"Зараз формально обговорюється питання про те, чи повинні ми використовувати для процесу імунізації різні вакцини з різних технічних ліній", - заявив він.

Експерти вважають, що поєднання вакцин може підвищити ефективність захисту від вірусу. Наприклад, британські вчені вивчають можливість послідовної імунізації комбінацією вакцин Pfizer і AstraZeneca.

Прес-секретар компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен заявив, що ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. На сьогодні він складає 14 днів.

Різницю в оцінках ефективності вакцин від коронавірусу в компанії-виробнику пов'язують з "віком людей, які брали участь у дослідженні, штамом вірусу та іншими факторами".

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцину компанії Sinovac 12 квітня можуть відправити в регіони. У такому разі вакцинація препаратом почнеться з вівторка, 13 квітня.

Крім того, 10 квітня має завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У МОЗ обіцяли, що після цієї дати в Україні почнуть робити щеплення цим препаратом.

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