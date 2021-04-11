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В Китае признали низкую эффективность своих вакцин. Одной из них начнут прививать в Украине

Новина українською → Токио, Воскресенье 11 апреля 2021 16:25
В Китае признали низкую эффективность своих вакцин. Одной из них начнут прививать в Украине Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19. Власти рассматривают возможность совмещения разных вакцин, чтобы повысить их эффективность.

Об этом заявил директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу, передает Associated Press.

"Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий", - заявил он.

Эксперты считают, что совмещение вакцин может повысить эффективность защиты от вируса. К примеру, британские ученые изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Пресс-секретарь компании Sinovac Biotech Лю Пейчен заявил, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.

Разницу в оценках эффективности вакцин от коронавируса в компании-производителе связывают с "возрастом людей, участвовавших в исследовании, штаммом вируса и другими факторами".

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцину компании Sinovac 12 апреля могут отправить в регионы. В таком случае вакцинация препаратом начнется со вторника, 13 апреля.

Кроме того, 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что после этой даты в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

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