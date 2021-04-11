В Китае признали низкую эффективность своих вакцин. Одной из них начнут прививать в Украине
Китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19. Власти рассматривают возможность совмещения разных вакцин, чтобы повысить их эффективность.
Об этом заявил директор Центра по контролю за заболеваниями Китая Гао Фу, передает Associated Press.
"Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации разные вакцины из разных технических линий", - заявил он.
Эксперты считают, что совмещение вакцин может повысить эффективность защиты от вируса. К примеру, британские ученые изучают возможность последовательной иммунизации комбинацией вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Пресс-секретарь компании Sinovac Biotech Лю Пейчен заявил, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.
Разницу в оценках эффективности вакцин от коронавируса в компании-производителе связывают с "возрастом людей, участвовавших в исследовании, штаммом вируса и другими факторами".
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцину компании Sinovac 12 апреля могут отправить в регионы. В таком случае вакцинация препаратом начнется со вторника, 13 апреля.
Кроме того, 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что после этой даты в Украине начнут делать прививки этим препаратом.