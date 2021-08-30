ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Китаї дітям заборонили довго грати в онлайн-ігри: які обмеження

Новость на русском →
Китай, Понеділок 30 серпня 2021 15:27
У Китаї дітям заборонили довго грати в онлайн-ігри: які обмеження Фото: у Китаї обмежили тривалість гри в онлайн-ігри (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Китаю ввела обмеження на кількість часу, яку неповнолітнім можна проводити за онлайн-іграми. Дітям заборонили грати понад годину у п'ятницю, святкові дні, а також на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Гравці у віці до 18 років відтепер зможуть грати в онлайн-ігри лише у період з 20:00 до 21:00 у п'ятниці, на вихідних та у святкові дні. Ці заходи були запроваджені через занепокоєність китайської влади тим, що в Китаї росте залежність від онлайн-ігор.

Компаніям, які займаються онлайн-іграми, заборонили надавати дітям ігрові послуги в будь-якій формі в неробочі години, а також зобов'язали упевнитися, що вони встановили системи перевірки справжнього імені користувача.

Раніше неповнолітнім дозволялося грати в онлайн-ігри не більше трьох годин у святкові дні та півтори години в інші дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
DAILY
Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний