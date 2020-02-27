У Китаї планують платити премії за повідомлення про симптоми коронавірусу

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Через підтвердження захворювання громадянам Цяньцзяна обіцяють 1,4 тисячі доларів

Місцева влада китайського міста Цяньцзян в провінції Хубей буде платити громадянам до 10 тисяч юанів (1,4 тисяч доларів), якщо вони заздалегідь повідомлять про симптоми коронавірусу і захворювання підтвердиться. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що повну суму в розмірі 1,4 тисячі доларів отримають ті громадяни, у яких буде вперше підтверджено діагноз коронавіруса.

"Всіх, хто прийде з високою температурою і пройде обстеження, але не отримає підтвердження діагнозу, чекає винагорода в розмірі 1000 юанів (143 долара). Пацієнтів з підозрою на вірус - 2000 юанів (285 доларів). У разі підтвердження коронавіруса розмір премії складе 10 000 юанів (1426 доларів)", - повідомили місцеві влади.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Китаю планує взяти спалах коронавірусу під контроль до кінця квітня. Пік поширення коронавірусу повинен припасти на другу половину лютого.

Також повідомлялося, що за 26 лютого на території материкового Китаю зафіксували 433 нових випадках коронавірусних інфекцій. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час досягла 78 497. Кількість нових смертей склало 29, що є найнижчим денним показником з 28 січня. В результаті спалаху в даний час загинули 2744 людини.