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В Китае планируют платить премии за сообщение о симптомах коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 19:41
В Китае планируют платить премии за сообщение о симптомах коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

За подтверждение заболевания гражданам Цяньцзяна обещают 1,4 тысячи долларов

Местные власти китайского города Цяньцзян в провинции Хубей будут платить гражданам до 10 тысяч юаней (1,4 тысяч долларов), если они заранее сообщат о симптомах коронавируса и заболевание подтвердится. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что полную сумму в размере 1,4 тысячи долларов получат те граждане, у которых будет впервые подтвержден диагноз коронавируса.

"Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза, ждет вознаграждение в размере 1000 юаней (143 доллара). Пациентов с подозрением на вирус - 2000 юаней (285 долларов). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней (1426 долларов)", - сообщили местные власти.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Китая планирует взять вспышку коронавируса под контроль к концу апреля. Пик распространения коронавируса должен прийтись на вторую половину февраля.

Также сообщалось, что за 26 февраля на территории материкового Китая зафиксировали 433 новых случаях коронавирусных инфекций. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время достигло 78 497. Число новых смертей составило 29, что является самым низким дневным показателем с 28 января. В результате вспышки в настоящее время погибли 2744 человека.

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