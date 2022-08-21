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У Китаї планують штучно викликати дощі, щоб боротися з посухою

Фото: у Китаї планують штучно викликати дощі, щоб боротися з посухою (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

У Китаї мають намір боротися з рекордною посухою, використовуючи хімічні речовини для формування дощових хмар.

Про це заявили повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Найспекотніше і посушливе літо в Китаї за останні 60 років призвело до в'янення посівів і позбавило водосховища резерву води для зрошення. Заявлено, що влада Китаю вживатиме екстрених заходів, щоб забезпечити осінній урожай зерна, який вже становить не більше 75% від норми.

Одним з методів боротьби з посухою стане розбризкування в небі ряду хімічних органічних речовин, які повинні сприяти формуванню дощових хмар. Крім того, аграріям рекомендовано обприскувати посіви водоутримуючими засобами, щоб обмежити випаровування вологи.

Раніше ми писали, що вчені присвоїли ім'я хвилі спеки. Її назвали Зої. Це нова спроба попередити громадськість про екстремальні температури та небезпеку, яка їх супроводжує.

Також повідомлялося, що нинішня посуха може бути найгіршою за останні 500 років. Погіршення клімату призвело до того, що основні водні шляхи Європи не поповнюються і все частіше перегріваються.

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