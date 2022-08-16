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Вчені вперше дали ім'я хвилі спеки: навіщо це потрібно

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Іспанія, Вівторок 16 серпня 2022 21:12
Вчені вперше дали ім'я хвилі спеки: навіщо це потрібно Фото: вчені вперше дали ім'я хвилі спеки (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іспанські вчені присвоїли ім'я хвилі спеки, яка підняла температуру до +44,4 градуса за Цельсієм у Севільї між 24 та 27 липня. Її назвали Зої. Це нова спроба попередити громадськість про екстремальні температури та небезпеку, що їх супроводжує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Science Alert.

Зазначимо, що урагани давно отримали людські імена, а неофіційна практика давати зимовим штормам прізвиська з’явилася в 2012 році в США. Але Зої - перша хвиля спеки, якій дали ім’я.

Зої може бути першою названою хвилею спеки, але не останньою. Влада Іспанії планує чергувати жіночі та чоловічі імена в зворотному алфавітному порядку для майбутніх спекотних хвиль.

Додамо, що хвилі спеки - це не просто спекотні дні. Іспанське державне метеорологічне агентство визначає їх як епізоди мінімум трьох послідовних днів, протягом яких щонайменше 10 відсотків метеостанцій фіксують максимальну температуру вище 95-го процентиля за липень-серпень між 1971 і 2000 роками.

Хвилі спеки можуть бути небезпечними, особливо для вразливих груп населення, таких як люди похилого віку та люди, які виконують фізичну роботу на відкритому повітрі.

Нагадаємо, цьогорічна посуха в Європі може бути найгіршою за останні 500 років.

Окрім того, у Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні почалися масштабні пожежі, які намагалися загасити тисячі рятувальників.

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