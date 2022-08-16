Вчені вперше дали ім'я хвилі спеки: навіщо це потрібно

Іспанські вчені присвоїли ім'я хвилі спеки, яка підняла температуру до +44,4 градуса за Цельсієм у Севільї між 24 та 27 липня. Її назвали Зої . Це нова спроба попередити громадськість про екстремальні температури та небезпеку, що їх супроводжує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Science Alert .

Зазначимо, що урагани давно отримали людські імена, а неофіційна практика давати зимовим штормам прізвиська з’явилася в 2012 році в США. Але Зої - перша хвиля спеки, якій дали ім’я.

Зої може бути першою названою хвилею спеки, але не останньою. Влада Іспанії планує чергувати жіночі та чоловічі імена в зворотному алфавітному порядку для майбутніх спекотних хвиль.

Додамо, що хвилі спеки - це не просто спекотні дні. Іспанське державне метеорологічне агентство визначає їх як епізоди мінімум трьох послідовних днів, протягом яких щонайменше 10 відсотків метеостанцій фіксують максимальну температуру вище 95-го процентиля за липень-серпень між 1971 і 2000 роками.

Хвилі спеки можуть бути небезпечними, особливо для вразливих груп населення, таких як люди похилого віку та люди, які виконують фізичну роботу на відкритому повітрі.