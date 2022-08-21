Фото: у Китаї планують штучно викликати дощі, щоб боротися з посухою (freepik.com)

У Китаї мають намір боротися з рекордною посухою, використовуючи хімічні речовини для формування дощових хмар.

Про це заявили повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Найспекотніше і посушливе літо в Китаї за останні 60 років призвело до в'янення посівів і позбавило водосховища резерву води для зрошення. Заявлено, що влада Китаю вживатиме екстрених заходів, щоб забезпечити осінній урожай зерна, який вже становить не більше 75% від норми. Одним з методів боротьби з посухою стане розбризкування в небі ряду хімічних органічних речовин, які повинні сприяти формуванню дощових хмар. Крім того, аграріям рекомендовано обприскувати посіви водоутримуючими засобами, щоб обмежити випаровування вологи.