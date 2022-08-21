Фото: в Китае планируют искусственно вызывать дожди, чтобы бороться с засухой (freepik.com)

В Китае намерены бороться с рекордной засухой, используя химические вещества для формирования дождевых туч.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Самое жаркое и засушливое лето в Китае за последние 60 лет привело к увяданию посевов и лишило водохранилища резерва воды для орошения. Заявлено, что власти Китая предпримут экстренные меры, чтобы обеспечить осенний урожай зерна, который уже составляет не более 75% от нормы. Одним из методов борьбы с засухой станет разбрызгивание в небе ряда химических органических веществ, которые должны способствовать формированию дождевых туч. Кроме того, аграриям рекомендовано опрыскивать посевы водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение влаги.