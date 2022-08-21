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В Китае планируют искусственно вызывать дожди, чтобы бороться с засухой

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 21 августа 2022 14:46
В Китае планируют искусственно вызывать дожди, чтобы бороться с засухой Фото: в Китае планируют искусственно вызывать дожди, чтобы бороться с засухой (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В Китае намерены бороться с рекордной засухой, используя химические вещества для формирования дождевых туч.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Самое жаркое и засушливое лето в Китае за последние 60 лет привело к увяданию посевов и лишило водохранилища резерва воды для орошения. Заявлено, что власти Китая предпримут экстренные меры, чтобы обеспечить осенний урожай зерна, который уже составляет не более 75% от нормы.

Одним из методов борьбы с засухой станет разбрызгивание в небе ряда химических органических веществ, которые должны способствовать формированию дождевых туч. Кроме того, аграриям рекомендовано опрыскивать посевы водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение влаги.

Ранее мы писали, что ученые присвоили имя волне жары. Ее назвали Зои. Это новая попытка предупредить общественность об экстремальных температурах и опасности, которая их сопровождает.

Также сообщалось, что нынешняя засуха может быть худшей за последние 500 лет. Ухудшение климата привело к тому, что основные водные пути Европы не пополняются и все чаще перегреваются.

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