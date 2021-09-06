У Китаї пікап впав з обриву: 12 людей загинули

У китайській провінції Аньхой (східна частина Китаю) зі скелі впав пікап з 14 пасажирами. В результаті аварії загинули 12 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на China Daily .

Відзначається, що в результаті аварії 11 пасажирів загинули до прибуття рятувальників. Ще одна людина померла в лікарні селища Лунвань.

За даними видання, більшість загиблих були робітниками на місцевій чайній фермі.

На місце аварії прибула група служб екстреного реагування та органів громадської безпеки на чолі із заступником губернатора.

Губернатор провінції закликав відповідні органи подбати про поранених і розслідувати причину ДТП.