У Китаї перші компанії здійснили закупівлю російського вугілля і нафти в юанях, - Bloomberg
У Китаї перші компанії заплатили Росії за вугілля і нафту в юанях. Дана партія російських енергоресурсів прибуде в КНР вже в цьому місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відзначається, що угода відбулася в березні. Кілька китайських фірм використали місцеву валюту для покупки російського вугілля і нафти.
У ЗМІ підкреслили, що це будуть перші поставки товарів, оплачувані в юанях після того, як США і Європа ввели санкції проти РФ і відключили кілька російських банків від міжнародної фінансової системи.
Нагадаємо, в ЄС збираються накласти повну заборону на імпорт російського вугілля. Це буде частиною п'ятого пакета санкцій проти Росії.
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