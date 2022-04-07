В Китае первые компании осуществили закупку российского угля и нефти в юанях, - Bloomberg

Фото: в Китае осуществили первые расчеты за российский уголь в юанях (Getty Images)

В Китае первые компании заплатили России за уголь и нефть в юанях. Данная партия российских энергоресурсов прибудет в КНР уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что сделка состоялась в марте. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля и нефти. В СМИ подчеркнули, что это будут первые поставки товаров, оплачиваемые в юанях после того, как США и Европа ввели санкции против РФ и отключили несколько российских банков от международной финансовой системы.