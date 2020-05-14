У Китаї відреагували на український позов до суду через коронавірус

У посольстві Китаю заявили, що під час пандемії коронавірусу КНР також є постраждалою стороною. Як передає РБК-Україна, про це заявили в посольстві Китаю в Україні.

У дипмісії нагадали, що громадська організація з України подала проти уряду КНР позов під приводом того, що Китай нібито приховав інформацію про вірус і не діяв в умовах епідемії. У посольстві заявили, що коронавірус не має кордонів і може з'явитися в будь-якій точці світу.

"Можливо, сьогодні під удар потрапила одна країна, але завтра, може бути, постраждає й інша. Під час епідемії коронавірусу COVID-19 Китай є постраждалою країною, і - за логікою - заслуговує співчуття", - йдеться в повідомленні.

В КНР також підкреслили, що джерело виникнення вірусу на сьогоднішній день не встановлене, існує кілька версій того, звідки міг взятися вірус.

"Китай лише першим у світі заявив про появу коронавірусу нового типу. І щоб з'ясувати, звідки виник вірус, все ще необхідно отримати точні й об'єктивні висновки шляхом серйозного наукового дослідження", - заявили в посольстві.

Також в заяві наголошується, що деякі країни "на догоду особистим амбіціям і вигодам політизують епідемію, дозволяючи собі безвідповідальні заяви", щоб обмовити і очорнити Китай.

"Зіткнувшись з такими неконструктивними міркуваннями, ми повинні чітко розрізняти біле і чорне, відкидаючи їх і в жлдному разі не підтримуючи. На жаль, згадана вище громадська організація попалася на отруєний політичний гачок", - заявили в посольстві КНР.

Раніше до Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти уряду Китаю, а також українських органів влади. Позивачем виступила громадська організація, яка просить визнати бездіяльність відповідачів у зв'язку з поширенням COVID-19 на території України.

Ще один позов проти Китаю подали жителі Сполучених Штатів Америки.