У Китаї відреагували на пропозицію Трампа почати розслідування за Байдену

У Китаї відреагували на заклик президента США Дональда Трампа, що китайська влада повинна почати розслідування по колишньому віце-президентові Америки Джо Байдену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не хочемо втручатися в американську політику", - сказав дипломат.

ситуацію

Китай повинен почати розслідування Байдену, "тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що сталося в Україні".

Зазначимо, раніше президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.