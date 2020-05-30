ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї залишилося 63 заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.05.2020 - 08:18
У Китаї залишилося 63 заражених коронавірусом
Фото: люди в масках (Getty Images)

За час пандемії в країні підтвердили майже 83 тисячі випадків COVID-19

Станом на ранок, 30 травня, у Китаї залишилося 63 підтверджених випадки коронавірусу. За весь час пандемії в країні цією недугою захворіло 82999 осіб.

Про це свідчать дані Worldometres.

У Китаї, де вперше з'явилися заражені вірусом COVID-19, за останні 24 години зафіксували 4 нових випадки цієї хвороби. Загальне число випадків спочатку пандемії становить 82999 осіб, 4634 з них померли.

Таким чином у країні залишилося 63 заражених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше китайські вчені з Центру з контролю і профілактики захворювань спростували теорію, що джерелом виникнення пандемії коронавірусу був ринок морепродуктів в Ухані.

До цього китайський дипломат заявив, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія.

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу.

Зазначимо, головний епідеміолог Китаю раніше підтвердив, що країна спочатку приховувала реальне число хворих коронавірусом, поки він не почав проникати в інші країни.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся