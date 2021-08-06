ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Китаї виявили два випадки зараження високопатогенним пташиним грипом

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 06 серпня 2021 15:21
У Китаї виявили два випадки зараження високопатогенним пташиним грипом Фото: у Китаї виявили два випадки зараження високопатогенним пташиним грипом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї зафіксували два випадки інфікування пташиним грипом високопатогенного різновиду H5N6. Зараження виявили у жінок 61 і 65 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stheadline.

Відомо, що зараження зафіксували у китайських провінціях Гуансі і Сичуань.

Так, випадок захворювання виявили у 61-річної жінки з провінції Гуансі. Симптоми грипу у жінки виникли після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через три дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Крім цього, зараження виявили у 65-річної жінки з провінції Сичуань. Перед хворобою вона контактувала з хворими домашніми птахами. У день виявлення симптомів жінку доставили до лікарні в критичному стані.

Відомо, що з 2014 року органи охорони здоров'я у Китаї зареєстрували в цілому 37 випадків зараження людей пташиним грипом H5N6.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї заявили про перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Грип
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація