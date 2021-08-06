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В Китае обнаружили два случая заражения высокопатогенным птичьим гриппом

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Китай, Пятница 06 августа 2021 15:21
В Китае обнаружили два случая заражения высокопатогенным птичьим гриппом Фото: в Китае обнаружили два случая заражения высокопатогенным птичьим гриппом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае зафиксировали два случая инфицирования птичьим гриппом высокопатогенной разновидности H5N6. Заражение обнаружили у женщин 61 и 65 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stheadline.

Известно, что заражение зафиксировали в китайских провинциях Гуанси и Сычуань.

Так, случай заболевания обнаружили у 61-летней женщины из провинции Гуанси. Симптомы гриппа у женщины возникли после того, как она побывала на рынке живой птицы. Через три дня ее госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

Кроме этого, заражение обнаружили у 65-летней женщины из провинции Сычуань. Перед болезнью она контактировала с больными домашними птицами. В день обнаружения симптомов женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

Известно, что с 2014 года органы здравоохранения в Китае зарегистрировали в общей сложности 37 случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6.

Напомним, недавно в Китае заявили о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.

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