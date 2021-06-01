У Китаї зафіксували перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу

Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) заявила про перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Захворів 41-річний чоловік у східній провінції Китаю Цзянсу.

Чоловік, житель міста Чженьцзян, був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури.

28 травня поставили діагноз пташиного грипу H10N3. У той же час, не повідомляється подробиць про те, як саме чоловік був заражений цим вірусом.

H10N3 - це низькопатогенний або відносно менш небезпечний штам вірусу у домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах був дуже низьким.

Чоловік вже в стабільному стані і готовий до виписки з лікарні. Медичне спостереження за його близькими людьми не виявило інших випадків.

У Китаї існує безліч різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею. Не було значного числа випадків зараження людей пташиним грипом з тих пір, як штам H7N9 вбив близько 300 чоловік протягом 2016-2017 років.

За даними NHC, про інші випадки зараження людей H10N3 у світі раніше не повідомлялося.