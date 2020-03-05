У Китаї назвали, коли повністю зупиниться поширення коронавірусу в країні

Китайські власті заявили, що очікують повне припинення поширення коронавірусу в Китаї до кінця березня, незважаючи на зростання нових випадків інфікування. Про це заявили в урядовій групі по боротьбі з коронавірусом, передає Reuters.

Як зазначили в китайському уряді, на даний момент майже у всіх регіонах за межами провінції Хубей зупинили нові випадки захворювання. При цьому в іншій частині Китаю очікується повне припинення розповсюдження коронавірусу в середині березня, в Ухані, столиці Хубэя, кількість нових випадків має припинитися до кінця місяця.

Нагадаємо, 4 березня в китайському місті Ухань, столиці провінції Хубей, зафіксували зростання кількості захворювань коронавірусом. За середу в Китаї у 139 осіб виявили новий вірус, 131 випадок зареєстрований в Ухані, що порушило темп зниження захворювань.

Також повідомлялося, що в Ухані помер раніше вилікуваний від коронавірусу чоловік. Він помер від дихальної недостатності через п'ять днів після виписки з однієї з тимчасових лікарень, побудованих для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Крім цього РБК-Україна писало, що українська сторона вважає, що епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в Ухані. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова, в китайському Ухані знаходиться одна з секретних лабораторій F-4.