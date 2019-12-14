У Китаї почали знищувати докази репресивної політики щодо мусульман

Влада Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону Китаї, в якому розташовуються так звані "табори перевиховання" для мусульманського населення, знищує дані та документи, пов'язані з репресивною політикою щодо мусульман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Окрім знищення документів, урядовці Сіньцзян-Уйгурського регіону також посилюють контроль над інформацією та тривалий час консультуються з керівництвом Комуністичної партії Китаю в Урумчі, столиці Сіньцзяну.

Такі дії влади почалися після публікації доказів щодо репресивної політики влади Китаю проти мусульман Сіньцзян-Уйгурського автономного району - уйгурів. У них повідомляються джерела програми Китаю з примусової асиміляції уйгурів та її поступове посилення. Матеріали описують умови облаштування так званих "таборів перевиховання" для мусульман.

Офіційна позиція Китаю - ці табори надають добровільну професійну перепідготовку і протидіють тероризму та екстремізму в Сіньцзяні. Посольство Китаю у Великіобританії заперечило наявність описаних в оприлюднених документах репресивних практик.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до санкційного списку через порушення прав мусульманської меншини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Крім того, у Пентагоні звинуватили Китай у використанні концентраційних таборів для представників мусульманської меншості країни - уйгурів. Зазначається, що у Китаї місця для утримання затриманих називають "освітніми центрами", метою яких, за словами Пекіна, є боротьба з ісламським екстремізмом.