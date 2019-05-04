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Китай використовує концтабори, - Пентагон

Новини » Політика    04.05.2019 - 09:25
Китай використовує концтабори, - Пентагон
Фото: протест уйгурів у Китаї (Getty Images)

Китай використовує концтабори для уйгурів

У Пентагоні звинуватили Китай у використанні концентраційних таборів для представників мусульманської меншості країни - уйгурів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Рендалла Шривера, який відповідає за азіатське направлення в Міністерстві оборони США, Пекін вже відправив до концтаборів декілька мільйонів своїх громадян.

"Комуністична партія Китаю використовує сили безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман в концтабори. Кількість ув'язнених наближається до 3 мільйонів", - заявив Шривер.

Зазначається, що у Китаї місця для утримання затриманих називають "освітніми центрами", метою яких, за словами Пекіна, є боротьба з ісламським екстремізмом.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США оприлюднило доповідь про військову загрозу Китаю в Арктиці. У Пентагоні впевнені, що Китайська народна республіка, яка прагне набути статусу "майже арктичної держави", має намір використовувати Північний морський шлях, в тому числі у військових цілях.

Як писало РБК-Україна, колишній співробітник Центрального розвідувального управління США Джеррі Лі визнав свою провину у звинуваченнях за змовою з метою передачі секретної інформації Китаю. В ЦРУ припускають, що Лі несе відповідальність за розкриття агентурної мережі ЦРУ в Китаї, через що деякі співпрацюючі з управлінням люди були вбиті.

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