У Китаї чоловік з ножем напав на натовп, більше десятка постраждалих

Ілюстративне фото (flickr.com)

В результаті нападу на сході Китаю поранено 11 осіб

На сході Китаю в місті Цзянь провінції Цзянсі чоловік з ножем напав на натовп, у результаті чого постраждали не менше 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал CGTN.

Повідомляється, що напад стався близько 07:00 за місцевим часом. За даними поліції, серед поранених були діти, на даний момент всі постраждалі госпіталізовані.

Також повідомляється, що напад скоїв 33-річний чоловік, його затримали. В даний час слідство встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, в грудні на південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті інциденту загинули щонайменше 5 людей, ще 21 отримав поранення. У поліції зазначили, що чоловік з ножем викрав автобус і при спробі втечі наїхав на пішоходів, а також спровокував ДТП, що призвело до жертв. Нападник був затриманий.

До цього в грудні в китайському місті Чунцин жінка поранила ножем 14 дітей в дитячому саду. Мотиви нападу залишаються невідомими. Проте деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади.