У Китаї випробували балістичну ракету, здатну вражати цілі в США

Стратегічна субмарина військово-морського флоту Китаю провела випробувальні стрільби балістичної ракети JL-3, яка здатна нести ядерний заряд і вражати будь-які цілі на території Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

Як повідомляється, запуск ракети відбувся 22 грудня в Бохайском затоці біля берегів північного Китаю.

Це вже четверті випробування JL-3 за останні два роки. Човен Китайської Народної Республіки провела запуск на тлі повідомлення Пентагону про готовність до випробувань ракет великої дальності Північною Кореєю.

За запуском балістичної ракети стежили американські супутники. Вони встановили, що ракета летіла в бік Заходу. Джерела деталі запуску не повідомили, однак зазначили, що він пройшов успішно.

В Пентагоні заявив, що не володіє інформацією про запуск.

Нагадаємо, 28 листопада КНДР здійснила запуск ракет у бік Японії. Був здійснений запуск двох балістичних ракет, ні одна з яких не досягла японської економічної зони. В Японії назвали запуск ракет Північною Кореєю міжнародної загрозою.

Державному департаменті США заявили, що стежать за ситуацією і тісно консультуються з Південною Кореєю і Японією.