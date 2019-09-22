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У Китаї вантажівка в'їхала в натовп пішоходів

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 15:34
У Китаї вантажівка в'їхала в натовп пішоходів
Фото: поліція Китаю (sina.com)

В результаті події загинули десять людей

У Китаї біля ринку в місті Сянтань провінції Хунань вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, в результаті події загинули десять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CGTN.

Повідомляється, що інцидент стався близько 08:40 (03:40 за київським часом) біля місцевого ринку. В результаті загинули не менше десяти людей, ще 16 отримали травми.

На місце прибули медики, постраждалі направлені в довколишні лікарні. Правоохоронці затримали водія вантажівки, в даний час з'ясовуються причини події.

Нагадаємо, в китайській провінції Ляолін на північному сході країни на натовп школярів наїхав автомобіль. Інцидент стався в місті Хулудао біля однієї з місцевих початкових шкіл. Машина, яка рухалася по зустрічній смузі, на повній швидкості врізалася в дітей і підлітків, що переходили через дорогу. П'ять осіб загинули, ще як мінімум 18 отримали травми.

Також РБК-Україна писало, що на південному сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус в результаті чого загинуло не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення.

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