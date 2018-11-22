У Китаї при наїзді на натовп школярів загинули п'ять осіб

Фото: поліція Китаю (sina.com)

Ще як мінімум 18 людей отримали травми

В китайській провінції Ляолін на північному сході країни на натовп школярів наїхав автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету People's China Daily.

Інцидент стався в місті Хулудао біля однієї з місцевих початкових шкіл. Машина, яка рухалася по зустрічній смузі, на повній швидкості врізалася в дітей і підлітків, що переходили через дорогу. П'ять осіб загинули, ще як мінімум 18 отримали травми.

За інформацією CGTN, водій вже затриманий і взятий під варту. Правоохоронці встановлюють мотиви його дій.

Нагадаємо, в румунському місті Бреїла чоловік на автомобілі в'їхав у двері торгового центру, в результаті чого 7 чоловік травмовано, в тому числі двоє дітей. У поліції повідомили, що у затриманого 20-річного водія виявили алкоголь в крові. Крім того, стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

Раніше повідомлялося, що в Києві автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід.