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В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 15:34
В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов
Фото: полиция Китая (sina.com)

В результате происшествия погибли десять человек

В Китае около рынка в городе Сянтань провинции Хунань грузовик въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CGTN.

Сообщается, что инцидент произошел около 08:40 (03:40 по киевскому времени) около местного рынка. В результате погибли не менее десяти человек, еще 16 получили травмы.

На место прибыли медики, пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Правоохранители задержали водителя грузовика, в настоящее время выясняются причины происшедшего.

Напомним, в китайской провинции Ляолин на северо-востоке страны на толпу школьников наехал автомобиль. Инцидент произошел в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, которая двигалась по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, переходивших через дорогу. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.

Также РБК-Украина писало, что на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус в результате чего погибло не менее 5 человек, еще 21 получил ранения.

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