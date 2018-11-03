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У Китаї в ДТП за участю 31 автомобіля загинули щонайменше 11 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 21:22
Фото: місце події (cgtn.com)
Фото: місце події (cgtn.com)

Внаслідок ДТП також постраждав 31 чоловік

У китайському місті Ланчжоу (провінція Ганьсу) щонайменше 11 осіб загинули в результаті аварії за участю 31 автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CGTN з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався у поста на крупній автомагістралі. Внаслідок ДТП також постраждав 31 чоловік, 11 з них перебувають у важкому стані. Портал Sina повідомляє про 14 загиблих.

Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, в Туреччині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули дві людини. Також в результаті ДТП постраждали 34 пасажира. Приблизно о 6 годині ранку автобус врізався в задню частину вантажівки на шосе поблизу міста Тося в північній частині країни.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинуло 8 осіб, зокрема, 6 дітей.

Наголошується, що в мінібусом на момент аварії перебувало вісім осіб, в результаті зіткнення автомобіль загорівся, які перебували в ньому люди загинули.

У Рівненській області сталася аварія, є загиблі У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 34 людини
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