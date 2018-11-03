В Китае в ДТП с участием 31 автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек

Фото: место происшествия (cgtn.com)

В результате ДТП также пострадал 31 человек

В китайском городе Ланчжоу (провинция Ганьсу) по меньшей мере 11 человек погибли в результате крупной аварии с участием 31 автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел у поста на крупной автомагистрали. В результате ДТП также пострадал 31 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Портал Sina сообщает о 14 погибших.

Напомним, в четвер, 1 ноября, в Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека. Также в результате ДТП пострадали 34 пассажира. Примерно в 6 часов утра автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны.

Ранее сообщалось, что в Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли 8 человек, в частности, 6 детей.

Отмечается, что в минибусе на момент аварии находились восемь человек, в результате столкновения автомобиль загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.